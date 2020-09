Controlli contro i parcheggiatori, denunciato un 46enne in piazza Federico di Svevia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno denunciato un 46enne pregiudicato catanese, ritenuto responsabile di esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore. Nella serata del venerdì la zona di Piazza Federico di Svevia diventa meta di migliaia di giovani attratti dalla movida catanese, con le ovvie necessità di parcheggio per le autovetture. L’uomo pertanto, che come da prassi accoglieva gli automobilisti indirizzandoli verso i parcheggi che manteneva disponibili avvicinandosi poi al conducente per richiedergli un’offerta “volontaria”, è stato a lungo osservato da militari in borghese che, poi, hanno provveduto alle contestazioni nei suoi confronti. Questa volta, vista la sua recidività, assumeranno altri parametri di valutazione in sede giudiziaria.