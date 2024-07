Deve presentare una denuncia in questura e, per ingannare l’attesa, fuma uno spinello

Nella sala d’attesa dell’ufficio denunce della questura, aspettando di formalizzare una denuncia per lo smarrimento dei documenti, accende e fuma uno spinello. Protagonista di questo singolare episodio, un uomo catanese di 35 anni. Una volta, infatti, indicato l’ufficio, all’uomo è stato chiesto di attendere qualche istante. A quel punto, il giovane ha pensato di ingannare l’attesa fumando uno spinello. Il gesto del giovane, però, non è passato inosservato all’Ispettore della polizia in servizio in quel momento che, immediatamente, ha avvertito un forte odore di marijuana provenire proprio dalla sala attigua all’ufficio denunce. Alla richiesta di chiarimenti da parte dei poliziotti, l’uomo ha ammesso candidamente di aver fumato lo spinello, come pure ha confessato di avere in una delle tasche dei pantaloni una piccola quantità di marijuana per uso personale. Considerato quanto accaduto, gli agenti della squadra volanti hanno provveduto a segnalare il giovane alla Prefettura che, oltre ad emettere una specifica sanzione pecuniaria, potrà disporre l’avvio di uno specifico percorso e potrà procedere alla sospensione dei documenti per l’espatrio o della patente di guida.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale