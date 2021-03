Fugge all'alt della polizia, 21enne denunciato dopo un inseguimento

La polizia di Stato ha denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale un ragazzo di 21 anni che alle ore 4 e 25 di questa mattina percorreva via Garibaldi nella corsia riservata ai mezzi di soccorso. Dopo aver ricevuto l'alt dalla polizia, ha continuato la sua marcia tentando di far perdere le proprie tracce. Con un inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarlo in piazza San Cristoforo. E' stato denunciato e sanzionato amministrativamente per la violazione delle norme anti-Covid, in quanto circolava in orario non consentito senza una valida motivazione.