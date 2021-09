Due romeni fermati su un'auto rubata e denunciati per ricettazione

I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un 18enne ed una 22enne, entrambi residenti a Reggio Emilia, ma di origini romene, ritenuti responsabili di ricettazione. I militari, intorno alle 3 di notte, stavano transitando lungo la via Del faro e la loro attenzione si è soffermata sulla presenza dei due all’interno di una Fiat 600, posteggiata al margine della strada e parzialmente occultata dalla presenza di un cassonetto per la raccolta della spazzatura. I due sono stati immediatamente identificati ed i militari hanno da loro stessi appreso che, insieme ad una terza persona che si era appena allontanata e sulla cui identità non hanno voluto fornire indicazioni, in quel luogo erano soltanto in transito. Gli accertamenti sull’auto hanno evidenziato che era oggetto di furto perpetrato il giorno precedente ai danni di una 57enne catanese che, avvisata telefonicamente, è subito arrivata sul posto per rientrare in possesso del suo veicolo.