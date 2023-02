Speronano la polizia stradale in tangenziale: in auto nascondevano un cardellino

Gli agenti della polizia stradale etnea, nella mattinata dello scorso venerdì hanno notato lungo la corsia di emergenza della tangenziale un’auto con a bordo due soggetti che proseguivano tranquillamente la marcia. A quel punto, gli agenti hanno richiamato l’attenzione del conducente che, per eludere il controllo, cercava di immettersi repentinamente nella corsia di sorpasso. Una volta raggiunto, ha fatto credere di voler accostare sulla corsia di emergenza, quando improvvisamente ha accelerato la marcia per poi allontanandosi a forte velocità dando vita a un inseguimento. All’altezza dello svincolo Misterbianco è stato affiancato dall’auto degli agenti ma, invece di fermarsi, ha cercato di speronarli con una manovra improvvisa, continuando poi la sua corsa tra i veicoli. L’inseguimento è terminato con la collisione tra i due veicoli, ad opera del fuggitivo che, dopo aver centrato l’auto degli agenti, è fuggito tra le campagne facendo perdere le proprie tracce. Il passeggero dell’auto pirata, intanto, si è messo alla guida del veicolo, cercando di riprendere la marcia e di allontanarsi dal luogo, ma è stato poi bloccato. All’interno del mezzo è stata rinvenuta una gabbietta contenente un cardellino e un telefono cellulare, che ha permesso di risalire al fuggitivo pluripregiudicato. Altri sei volatili, tra cardellini e canarini, sono stati rinvenuti con una perquisizione domiciliare e poi liberati dopo visita del personale Asl. I due sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale ed il passeggero anche per possesso ingiustificato di specie di animale selvatica protetta.