Catanese propone una stanza in affitto a Milano, ma è una truffa: denunciato

Pensava di aver trovato una stanza in cui vivere a Milano, e aveva anche versato la caparra, ma era una truffa: il locatore, un 22enne di Catania, dopo aver ricevuto il denaro, si è volatilizzato. E' stato poi rintracciato dai carabinieri e denunciato. La segnalazione è partita da uno studente universitario di 21 anni di Villacidro (provincia del Sud Sardegna). Cercando una stanza a Milano nel 'marketplace' di Facebook, ne ha trovata una che sembrava fare al suo caso. Si è sentito telefonicamente con l'inserzionista e i due si sono accordati per versare un bonifico da 600 euro (corrispondente a due mensilità) come caparra. Il 21enne ha effettuato il pagamento e, a quel punto, l'altro è sparito dalla circolazione, smettendo di rispondere al telefono. Allo studente non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia alla stazione dei carabinieri. I militari hanno avviato le indagini e rintracciato l'autore del raggiro, non nuovo a fatti del genere. Il 22enne è stato denunciato per truffa e riciclaggio alla procura di Cagliari.