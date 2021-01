Due donne denunciate per aver usato un'auto sequestrata nell'inchiesta "Iblis"

I carabinieri della Stazione di Palagonia hanno denunciato una donna di 45 anni e un 23enne, poiché ritenuti responsabili di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione di sigilli. Nel corso di un servizio di supporto all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, finalizzato alla verifica dello stato d’uso di un bene sottoposto a confisca dal tribunale di Catania, i carabinieri hanno accertato come il veicolo in questione, che all’atto del sequestro effettuato nel novembre indicava un determinato chilometraggio, ne riportasse oggi uno che ne attestava l’utilizzo nel tempo.

Il mezzo era stato sottoposto a sequestro e successiva confisca, perché di proprietà di uno degli indagati (oggi condannato) nell’ambito dell’operazione “Iblis eseguita dai Carabinieri del Ros di Catania. Era stato utilizzato indistintamente dalla moglie e il figlio dell'uomo.