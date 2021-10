In auto con coltelli, manganello e droga: tre persone denunciate

Nel corso dei controlli dei carabineri di Caltagirone, con i colleghi del reggimento Sicilia e il personale della polizia locale, sono state denunciate 3 persone. Si tratta di 3 uomini di 19, 27 e 43 anni, di cui due pregiudicati, perché ritenute responsabili di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I tre sono stati controllati ognuno a bordo della propria auto in compagnia di altri passeggeri, quindi trovati ognuno in possesso di coltelli di genere vietato, in particolare due per il 19enne mentre il 27enne, addirittura, anche di un manganello telescopico in metallo ed di una quantità per uso personale di marijuana, motivo per il quale è stato anche segnalato alla prefettura quale “assuntore” di sostanze stupefacenti.