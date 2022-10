Denunciato un 27enne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I carabinieri, nel corso di una perquisizione, hanno recuperato nell’armadio della sua camera da letto 35 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale idoneo al confezionamento. Il giovane è stato denunciato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.