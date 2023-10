Trovato con una pistola a salve senza tappo rosso, denunciato

Un 57enne è stato arrestato dalla polizia per i reati di ricettazione e porto abusivo di armi. Durante il loro giro di pattuglia in viale Nitta, gli agenti delle volanti si sono imbattuti in un furgone di colore rosso, guidato da due individui. Durante il controllo all'interno dello zaino di uno dei due è stata trovata una pistola a salve, priva del tappo rosso che identifica le armi non letali. Oltre a questa, gli agenti hanno rinvenuto due tessere sanitarie e un bancomat di dubbia provenienza. Pertanto l'uomo è stato denunciato dalla polizia.

Inoltre, il conducente del furgone rosso è stato sottoposto a una serie di violazioni al codice della strada per le numerose irregolarità riscontrate nella sua conduzione del veicolo.