Controlli alle strutture ricettive: denunciato il titolare di un bed and breakfast

Nell’ambito di una mirata intensificazione dei servizi di controllo straordinario del territorio, fortemente voluti dal Questore di Catania, la polizia ha svolto servizi specifici nel comune di Caltagirone.

Particolare attenzione è stata riservata alle principali zone di transito di persone e veicoli, alle aree di maggiore aggregazione giovanile ed agli esercizi commerciali, allo scopo di contrastare quei fenomeni di illegalità che causano una diffusa percezione di “insicurezza” nei cittadini. Complessivamente, nell’ambito delle attività sono stati controllati 76 veicoli ed identificate 131 persone.

Sette gli esercizi pubblici sottoposti a verifica amministrativa, tre dei quali - due chioschi ed un bar gestito all’interno di un circolo privato - sono stati sanzionati per violazioni della normativa di settore.

Gli operatori, in particolare, hanno rilevato che il bar svolgeva attività di somministrazione di bevande ed alimenti in assenza della prescritta licenza. Le sanzioni irrogate a seguito delle contestazioni delle violazioni amministrative rilevate ammontano a oltre 4.000 euro. I controlli sono stati estesi anche ad alcune strutture ricettive del territorio. All’esito di uno di questi controlli – eseguito in un bed&breakfast - il gestore è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per mancata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate all’interno della struttura.