Denunciato per trasferimento di armi non in regola: nei guai uomo di 56 anni

Un uomo di 56 anni, che negli anni passati aveva ottenuto il porto d’armi per difesa personale è stato denunciato dalla polizia in quanto aveva trasferito alcune delle armi denunciate in un altro luogo di detenzione, diverso da quello effettivamente dichiarato in sede di denuncia all’Autorità competente di Pubblica Sicurezza e, senza dare comunicazione dell’avvenuto trasferimento, deteneva illegalmente alcune delle armi di cui era in possesso in un altro comune.

L’uomo è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria, in quanto ritenuto responsabile di omessa ripetizione di denuncia ed omessa custodia di armi e false dichiarazioni a pubblico ufficiale, mentre le armi sono sequestrate. Le indagini hanno inoltre consentito di accertare che il 56enne, avendo fraudolentemente paventato particolari motivi di pericolo sulla propria incolumità personale, aveva dichiarato di operare nel settore dei preziosi e di svolgere tale esercizio professionale presso un indirizzo che in sede di verifica altro non risultava che essere un deposito di attrezzi.