Fermato con l'auto con addosso 6 grammi di eroina, denunciato spacciatore di 42 anni

Nella giornata di ieri, agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un 42enne, con diversi precedenti alle spalle, per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati sei grammi di eroina.

Da diverso tempo, l’indagato era “sotto controllo” da parte degli uomini del Commissariato di pubblica sicurezza che hanno atteso il momento opportuno per entrare in azione. L’occasione propizia si è presentata ieri pomeriggio, quando l’uomo è stato avvistato mentre percorreva la strada statale 284 in direzione di Adrano, a bordo della sua autovettura. Fermato, è stato trovato in possesso di una “pietra” di eroina, già confezionata e pronta per essere immessa sulla “piazza” di Adrano. Il ritrovamento dello stupefacente ha indotto negli agenti il sospetto che l’uomo potesse detenere all’interno della propria abitazione tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Successivamente, quindi, si è proceduto alla perquisizione dell’abitazione, all’interno della quale effettivamente sono stati ritrovati un bilancino di precisione e un rotolo di carta d’alluminio. Strumenti questi ultimi che servivano allo spacciatore per pesare le dosi e confezionare le stesse. Accompagnato nell’Ufficio di Polizia l’uomo è stato dapprima fotosegnalato dalla locale polizia scientifica e quindi deferito all’Autorità giudiziaria. Adesso rischia la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro.