Picanello, c'è un deposito di auto abbandonate in via Marotta

Un vero e proprio cimitero di auto a cui si unisce una discarica abusiva a poca distanza. In via Erasmo Marotta, a Picanello, si è creato un parcheggio abusivo per auto abbandonate. “La situazione è estremamente allarmante- afferma il consigliere di Italia Viva del II municipio Andrea Cardello- l’amministrazione comunale deve intervenire immediatamente per fermare questo scempio a pochi passi dalla circonvallazione. Il quartiere già deve convivere con il vandalismo e l’abbandono incontrollato dei rifiuti e non si possono aggiungere altri problemi a quelli preesistenti. Dalle auto possono fuoriuscire olii ed altri liquidi estremamente inquinanti che finiscono direttamente nel terreno. Inoltre c’è sempre il rischio che una di queste carcasse possa prendere fuoco con tutte le conseguenze del caso”. Già in passato, via Marotta è stata al centro delle segnalazioni dei cittadini. L’area è costellata di terreni abbandonati che spesso diventano pattumiere a cielo aperto dove abbandonare di tutto. “Per queste ragioni- conclude Cardello- bisogna intervenire adesso, che sia tratti di terreni comunali o di privati, per questioni di pubblica sicurezza prima che ci scappi la tragedia irreparabile”.