Il catanese Fabio Fatuzzo nominato Commissario unico per la depurazione

Il presidente di Sidra ed ex parlamentare, Fabio Fatuzzo è il nuovo Commissario straordinario unico per la depurazione. Lo stabilisce un Decreto del Presidente del Consiglio, che formalizza la nomina decisa dal Ministro degli Affari europei Raffaele Fitto, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto.

Gli auguri del ministro

Lo rende noto un comunicato del Mase. Oltre a Fatuzzo, la struttura si compone anche di due nuovi subcommissari: Salvatore Cordaro e Antonino Daffinà. Il Ministro Gilberto Pichetto augura "buon lavoro al Commissario Fatuzzo e alla nuova Struttura, che svolge un'attività tecnico - amministrativa estremamente delicata". "Il nostro Paese - aggiunge Pichetto - paga oggi sanzioni all'Europa per le sue inadempienze in campo fognario e depurativo: un costo innanzitutto ambientale, che impatta sulla vita e sull'economia di tanti territori, prevalentemente dislocati in Sicilia, Calabria e Campania". Il ministro ringrazia infine per il lavoro svolto la precedente Struttura guidata dal professor Maurizio Giugni

La dichiarazione del presidente della Regione

"Ho appreso che il governo nazionale ha recentemente nominato il commissario della depurazione e due suoi vice. Il mio grande stupore consiste nel fatto che si è passati dal professore Gino Giugni, ordinario di ingegneria idraulica, e quindi dotato di altissima competenza e preparazione sul delicatissimo settore che vede la Sicilia particolarmente coinvolta, ad un ex parlamentare che, nel pieno rispetto della sua prestigiosa carriera, non presenta alcuna preparazione specifica. Mi auguro che il governo nazionale rifletta attentamente su queste scelte", ha dichiarato il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.