I detenuti lavoreranno per migliorare Librino

Venerdì 28 aprile alle ore 12, nella sede della Misericordia di viale Castagnola 4, a Librino, si firmerà l’accordo tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Catania "Mi riscatto per Librino" per l’avvio di un programma di pubblica utilità rivolto alla popolazione detenuta ristretta a Catania. I detenuti saranno impegnati nell’attuazione del piano di lavoro elaborato da "Misericordie Librino" nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Il piano prevede l’impiego dei detenuti nelle attività di manutenzione del verde e assistenza alle persone, nella raccolta dei rifiuti e pubblica illuminazione, puntando sulla riqualificazione eco-ambientale. Il programma del Dap ha già consentito di dar vita al progetto di cooperazione internazionale con l’Onu, tanto che i funzionari delle Nazioni Unite hanno ritenuto che i progetti avviati dal Ministero della Giustizia possano costituire una possibile best practice esportabile a livello internazionale.