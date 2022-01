Detenzione illegale di armi, arrestato 60enne

I carabinieri della stazione di Mineo coadiuvati dallo squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo del territorio ed alla repressione di reati in genere e, in particolare, di quelli concernenti il rispetto delle disposizioni in materia di detenzione delle armi da fuoco. In questo ambito, a seguito dei riscontri forniti dall'attività info investigativa, i militari hanno arrestato un 60 enne del posto perché gravemente indiziato del reato di detenzione illegale di armi e munizioni. Lo stesso, a seguito di perquisizione effettuata presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di un fucile calibro 12 e di 12 cartucce dello stesso calibro. Dopo un’accurata perquisizione domiciliare, i militari hanno denunciato un 32enne di Grammichele poiché dopo la perquisizione è stato trovato in possesso di 3 cartucce calibro 12. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sarà inviato al Reparto investigazioni Scientifiche di Messina per gli accertamenti tecnici tesi a verificarne il loro eventuale utilizzo in precedenti eventi delittuosi.