Deturpata la panchina bianca simbolo delle vittime della strada: "Gesto vergognoso"

Un atto di vandalismo ha colpito la panchina bianca simbolo delle vittime della strada a Catania. Inaugurata nel marzo dello scorso anno in piazza Palestro al Fortino, l'installazione è stata danneggiata e la targa con la frase "Basta ergastoli del dolore" è stata rimossa.

L'episodio è stato denunciato da Pietro Crisafulli, presidente dell'associazione Vittime della Strada e Sicilia Risvegli, nonché padre di Mimmo Crisafulli, una delle vittime a cui era dedicata la panchina. Crisafulli ha espresso grande amarezza per il gesto e ha invitato le autorità a fare chiarezza sull'accaduto.

"E’ grande l’amarezza nell’apprendere quanto accaduto – ha detto Crisafulli - perché se pure quello che viene danneggiato si può sempre riparare, resta una grande delusione, un senso di impotenza e l’incapacità di comprendere la ragione di tali gesti. Una cosa è certa, sono deprecabili e chi li compie deve vergognarsi. Sia nella piazza che proprio accanto la panchina bianca ci sono le telecamere, ho già chiesto che vengano estrapolati i filmati per individuare gli autori di questo vergognoso gesto".

Crisafulli ha annunciato di avere sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri. "Sarebbe terribile pensare che a qualcuno non stia bene la battaglia fatta per avere giustizia, contro le lungaggini dei processi e per sensibilizzare la gente, anche coinvolgendo le amministrazioni locali affinché partecipino a iniziative come quella che stiamo portando avanti", ha concluso.