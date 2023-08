Pretende i soldi per le sigarette e devasta una tabaccheria: arrestato 60enne

Un uomo di 60 anni, residente a Giarre, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Riposto per tentata estorsione e danneggiamento. Il 60enne è finito nei guai a seguito di un episodio violento all'interno di una rivendita di tabacchi situata nella zona portuale.

Nel corso della tarda mattinata, i carabinieri dell'Arma stavano pattugliando il centro cittadino quando sono stati allertati riguardo a una situazione di emergenza presso una rivendita di tabacchi. Giunti sul posto, hanno prontamente immobilizzato l'uomo che si stava comportando in maniera esagitata e stava danneggiando gli arredi del negozio, con la merce sparsa sul pavimento. Il tabaccaio ha raccontato ai carabinieri che l'uomo aveva cercato di estorcere cinque euro per un pacchetto di sigarette, affermando che non gli era stato consegnato da un erogatore automatico durante la notte. Le richieste erano diventate sempre più aggressive e il 60enne aveva persino rotto un vetro e lanciato un espositore di occhiali da sole contro il titolare. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato arrestato e presentato all'Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l'arresto ed è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione a Giarre.

Tuttavia, la vicenda non si è fermata qui. Solo tre giorni dopo, i carabinieri della Stazione di Sant’Alfio hanno sorpreso nuovamente il 60enne seduto su una panchina in via Della Regione, in violazione delle disposizioni legate al provvedimento domiciliare. Questo secondo episodio di violazione ha portato a un nuovo arresto, con l'uomo nuovamente posto ai domiciliari come stabilito dall'Autorità Giudiziaria.