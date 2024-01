Devianza minorile, corsi di equitazione per il reinserimento: siglato un protocollo

Firmato in prefettura un protocollo d'intesa per la realizzazione di attività sportive, formative, educative, terapeutiche finalizzate alla promozione sociale dei minori e giovani adulti destinatari dell'azione giudiziaria minorile - penale e civile. Firmatari dell'intesa la Federazione italiana sport equestri, l'Istituto incremento ippico, la Procura e il Tribunale per i minorenni, l'Azienda sanitaria provinciale, il comune, l'università e l'Ufficio sociale per i minorenni.

Il protocollo si inserisce nell'ambito dell'attività programmatica dell'osservatorio metropolitano per la prevenzione e contrasto alla devianza giovanile e delle azioni volte ad assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori o dei giovani adulti destinatari dei provvedimenti penali e civili.

L'intesa, è spiegato, "si pone l'obiettivo di offrire, in via sperimentale, in favore dei soggetti in carico all'Ufficio sociale per i minorenni o al Servizio sociale del Comune di Catania, un unico servizio che comprende percorsi sportivi, culturali, formativi e di avviamento al lavoro, nel rispetto della normativa vigente."

"Per questo la Fise e l'Istituto incremento ippico - prosegue il protocollo- manifestano la loro disponibilità ad attuare attività di volontariato, di formazione, sportive e di avviamento al lavoro in favore di minorenni/giovani-adulti. Il progetto avrà durata non inferiore a sei mesi e comprenderà attività di volontariato e/o di formazione"

L'Asp garantirà la presa in carico integrata in risposta al bisogno dei minorenni segnalati all'interno del progetto, nell'area della riabilitazione fornirà un sostegno psico-sociale individuale e di gruppo. In considerazione della validità scientifica delle terapie con gli animali in termini di benefici in ambito fisico, psicologico e relazionale, saranno valutate le ricadute emozionali, psicologiche e sociali delle attività di progetto e saranno, anche, verificati i benefici in termini di miglioramento della qualità della vita. L'università si impegna provvedere ad attività di formazione, di studio e di ricerca e ad avviare le attività di tirocinio.