Acireale, sino al 10 maggio chiuso per lavori un tratto della provinciale per Riposto

Sino al prossimo 10 maggio resta chiuso al transito veicolare, ad esclusione dei mezzi di cantiere, il tratto della strada provinciale 2 /I-II (via Provinciale per Riposto) che attraversa i centri abitati di Scillichenti e Pozzillo, in territorio di Acireale. L’ordinanza è stata emessa dalla città metropolitana di Catania per consentire i lavori di sistemazione del piano viabile. La chiusura totale al transito comporta anche il divieto di sosta temporaneo. In questo frangente, il percorso alternativo stabilito è il seguente: chi va in direzione Riposto dalla strada statale 114 deve imboccare la provinciale 91 via Papa Pio XII quindi la S.P. 2/I-II. Il senso inverso percorre chi va da Riposto ad Acireale. Le deviazioni comporteranno inevitabilmente un rallentamento temporaneo della circolazione stradale.