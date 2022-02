Dichiarazione di morte presunta di Giuseppe Spampinato

Il Tribunale di Catania, con decreto del dr. M. Escher emesso il 02.02.2022, nel procedimento n. 490/2022 V.G., ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Spampinato Giuseppe, nato a Aci Catena il 28.02.1970 con ultima residenza in Aci Catena alla via Indipendenza n. 17 scomparso dal 21.02.2011, con invito a che chiunque abbia notizie le comunichi al Tribunale di Catania entro sei mesi dall’ultima pubblicazione