EcoTour, la campagna di comunicazione sulla differenziata fa tappa a Cibali

Riparte sabato 23 settembre dal IV Municipio il "viaggio" di Eco Tour, la campagna itinerante di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti promossa dal consorzio Gema, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche per l’Ambiente guidato da Salvo Tomarchio.

Dopo la prima sessione, completata a luglio, un nuovo ciclo di attività è previsto a partire da sabato per favorire il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i cittadini. Un gazebo informativo sarà allestito dalle ore 8 alle 13 in via Cifali, lato tribuna B dello stadio Massimino, insieme con una postazione mobile che permetterà il conferimento di rifiuti ingombranti e di elettrodomestici dismessi (RAEE). Un modo per disfarsi agevolmente di suppellettili, mobilio di voluminose dimensioni, apparecchiature elettriche o elettroniche e quanto, se smaltito in modo inappropriato, può arrecare tra l'altro particolare pregiudizio all’ambiente.



Oltre all'installazione di postazioni itineranti di ritiro dei rifiuti ingombranti, sarà presto ripristinata la campagna di distribuzione, sui territori, dei mastelli per la raccolta differenziata della spazzatura, iniziativa molto apprezzata nei quartieri coinvolti durante i mesi scorsi.

L'attività sarà riproposta sabato 30 settembre, sempre dalle ore 8 alle 13, in via Torresino di fronte all’ingresso della scuola “De Roberto”.