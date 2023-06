San Cristoforo: consiglieri, lavoratori di Gema e volontari insieme per la differenziata

Distribuzione di mastelli per la raccolta differenziata in strada a San Cristoforo, al Fortino e poi in tutte le altre zone del lotto centro storico. L'iniziativa è del Consorzio Gema che prova così a combattere l'annoso problema delle microdiscariche e delle basse percentuali di raccolta differenziata. Ieri in via Zuccarelli, seconda tappa del cosiddetto Ecotour è di sensibilizzazione dei catanesi. Un appuntamento al quale hanno partecipato anche il presidente della Prima municipalità Francesco Bassini e la consigliera della stessa circoscrizione Florinda Panzarella.

"È importante incontrare i cittadini e consegnare loro i mastelli per poter raccogliere correttamente i rifiuti. A volte un gesto semplice può dare grande frutti", così il presidente Bassini, ieri accanto agli operatori di Gema per la distribuzione straordinaria dei bidoni colorati che tanto potrebbero aiutare nello sconfiggere la piaga del pattume e delle discariche abusive nel centro storico e in tutto il territorio della città. "L'iniziativa ha un alto valore simbolico ma anche pratico", ha detto Bassini. "Nel centro ci sono circa 150 discariche abusive, una di queste è proprio qui a due passi da noi e qualche giorno fa c'è anche stato un rogo di rifiuti. Sicuramente oltre alla sensibilizzazione ci sarà bisogno, e ho già ricevuto rassicurazioni in tal senso, di elevare qualche multa salata e magari di sequestrare qualche mezzo agli sporcaccioni. Questo fenomeno va eliminato con l'educazione anche con qualche lezione sotto forma di sanzione", ha concluso Bassini.

"L'informazione può fare tanto, così come tanto possono fare iniziative come queste", ha detto la neo consigliera della prima municipalità Florinda Panzarella. "Ogni kit di mastelli distribuito è un tassello per una città più pulita, in questi primi giorni dell'iniziativa ne abbiamo distribuiti parecchi e siamo certi che qualche risultato arriverà".

"Abbiamo distribuito un centinaio di kit in due giorni e parlato con tantissime persone", racconta Ilaria Lamantia di Gema, sul posto di distribuzione di via Zuccarelli insieme al collega Rocco Aloisi. Impegnati nella distribuzione dei kit anche alcuni volontari di associazioni del centro storico.

Veronica di Gammazita si offre volontaria per consegnare a domicilio i bidoni ad una trafelata signora della zona, "C'è cauru su rossi e non c'ha fazzu", dice la donna. "La accompagno io" le risponde la volontaria. E poi, c'è anche chi, come Giulia e Alberto, si carica i mastelli sul motorino elettrico cercando di non finire a gambe per aria.

L'aria intorno all'ex mercato ortofrutticolo è pesante, quasi irrespirabile, ma forse c'è speranza. Nei prossimi giorni l'Ecotour di Gema in centro storico continua. Date e luoghi sulla pagina dell'azienda.