Due dei Social Media Manager più famosi in Italia, finalmente in Sicilia. Riccardo Pirrone ( Responsabile comunicazione Taffo ) e Marco Rinaldi ( Fondatore di Pistacchissimo.it ) presso Idria Events Center, in via Idria 16, venerdì 7 Luglio dalle 15.30 alle 19.30.

Un evento dedicato al social media marketing che si concentra sul tema della creatività e del differenziare il proprio modo di comunicare. Questo evento è stato creato per fornire ai partecipanti un’esperienza di apprendimento unica e approfondita sull’importanza della creatività e dell’unicità nella comunicazione sui social media. Il tema di questo evento è “Differenziati dalla folla: come la creatività può fare la differenza nella comunicazione sui social media”. L’ evento è stato organizzato da Etna Digital Academy che ha voluto fortemente portare a Catania nomi del calibro di Riccardo Pirrone diventato celebre per la comunicazione del famoso marchio Taffo. I relatori condivideranno le loro esperienze e forniranno consigli pratici su come sviluppare una strategia di comunicazione sui social media che sia unica e creativa, e che possa distinguere il proprio brand dalla concorrenza. info: 3383541261