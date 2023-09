Infrastrutture, iniziati i lavori della diga di Pietrarossa

Sono stati rilasciati, in via definitiva, i lavori di completamento della diga di Pietrarossa nei comuni di Aidone e Mineo a confine fra le province di Enna e Catania. Si tratta di una delle grandi incompiute del sistema idrico della Sicilia. Lo quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo la consegna del contratto tra la Regione Siciliana e il raggruppamento di imprese aggiudicatrici nel termine del 30 giugno 2023, secondo programma, si è proceduto lo scorso 21 luglio alla consegna parziale dei lavori, limitata alle aree nella piena disponibilità della stazione appaltante, per le perimetrazioni di cantiere e per iniziare le preparazioni logistiche necessarie all'avvio del cantiere. Nei primi giorni del mese di settembre, sono poi stato acquisito le restanti aree. I lavori si concluderanno entro marzo 2026

" Strutture e infrastrutture, di questo ha bisogno il nostro Paese. E di questo si sta occupando quotidianamente con grande capacità e ottimi risultati il ??ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. È con viva soddisfazione che da siciliani possiamo salutare l' inizio dei lavori della Diga di Pietrarossanei comuni di Aidone e Mineo fra Enna e Catania; lavori che si aspettavano da decenni", così l'europarlamentare Lega Annalisa Tardino, commissaria regionale della Lega Salvini Premier in Sicilia. "I avori termineranno entro marzo 2026, cioè in perfetta coerenza con gli obiettivi dettati dal Pnrr. Oggi dovrebbe quindi essere un giorno di felicità per tutti i siciliani", ha concluso Tardino.