Diletta Leotta sceglie Vulcano per le nozze: ecco la data in cui dirà sì al suo Loris

stata meta delle sue romantiche vacanze siciliane e non ha mai nascosto il suo legame con l'Isola. Sembra che non ci siano dubbi dopo le indiscrezioni e le notizie rimbalzate sui social Diletta Leotta ha scelto Vulcano per il suo matrimonio con il portiere Loris Karius. E la data? Il matrimonio vip dell'anno dovrebbe tenersi il prossimo 22 giugno.

Dopo le prime ipotesi per la cerimonia a Taormina dove infatti lo scorso anno sono state celebrate le nozze del fratello Mirko Manola, noto chirurgo plastico, era già nell'aria la notizia che la coppia avesse invece optato per le Eolie. Adesso ci sarebbe la conferma. Ma qual è la location da sogno scelta dalla coppia dal cui amore è nata la piccola Aria? Si tratterebbe come già anticipato da MessinaToday del Therasia Resort di Vulcano, di proprietà del gruppo Imperatore Travel World e dove già la giornalista televisiva e il suo Loris, insieme alla piccola Aria, avevano già passato dei momenti di relax lo scorso ottobre. Nei giorni appena trascorsi dopo il sopralluogo sarebbe arrivata la scelta definitiva. Adesso sembra essere tutto confermato, scelto luogo, data e menù non resta che attendere pochi mesi per vedere la coppia protagonista di un matrimonio che sicuramente porterà in una delle perle dello Ionio tanti vip. Chi prenderà parte alla cerimonia? Per il momento è tutto top secret, ma non mancheranno di certo le sorprese per l'evento mondano in arrivo. Non dimentichiamo inoltre che la stessa Leotta ad ottobre in vacanza alle Eolie aveva scritto : "Nel mio posto del cuore" direttamente dal Therasia Resort a Vulcano e di recente per le festività pasquali aveva pubblicato scatti dalla Sicilia con la bimba e i familiari.