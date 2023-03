Dimensione Donna: non violenza, solo amore: il convegno a Catania

Si terrà lunedì 6 marzo prossimo a Catania, esattamente al Palazzo della Cultura, un convegno sul tema “Dimensione donna: non violenza, solo amore”. L’evento si terrà in collaborazione con le strutture sociali che operano nei “Centri di accoglienza ad indirizzo segreto per le donne vittime di violenza”: Villa Santa Maria degli Angeli, Alkantara, Santa Maria del Lume, Thamaia, San Giuseppe, Galatea, Accoglienza Nazareth e la sezione Ancri di Catania, che aggrega gli Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica.

Il convegno, sul tema che vi abbiamo già annunciato prima, tratterà le cause e gli effetti della violenza sulle donne e i possibili “rimedi” sul da farsi. L’incontro avrà inizio alle ore 9 al Palazzo della Cultura. Interverranno: la professoressa Maria Teresa Moscato per un’analisi del fenomeno sociale della violenza sulle donne. Gli operatori delle strutture catanesi a servizio delle donne “ad indirizzo segreto” in merito alle criticità connesse a tale servizio ed insieme ai rappresentanti istituzionali della Forze dell’Ordine si evidenzieranno delle proposte operative.