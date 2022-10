Da De Luca al tentativo di riavvicinarsi al M5s, le elezioni viste da Dino Giarrusso

Da Sud chiama Nord a un tentativo di riavvicinamento con i "grillini" e un endorsement a Giuseppe Conte. Dopo la breve parentesi con Cateno De Luca culminata con uno strappo "per diversità di opinioni nelle modalità di contrasto alla banda bassotti della politica", il parlamentare europeo Dino Giarrusso, adesso è una mina vagante. Forte del ruolo a Bruxelles, l'ex Iena si destreggia nel gestire il gruzzoletto raccolto da quando ha deciso di darsi alla politica. E un ruolo pare averlo avuto anche in queste elezioni regionali dove, per sua stessa ammissione, ha sostenuto più forze politiche. "Ufficialmente non ho sostenuto nessuno, indirettamente nel mio piccolo ho dato una mano al Movimento cinque stelle e a Sud chiama Nord, senza espormi pubblicamente perché era giusto rimanere defilato dopo quel che è successo", sostiene Giarrusso contattato al telefono da CataniaToday. Prima nel M5s, poi la creazione del partito Sud chiama Nord con Cateno De Luca e, adesso in attesa di evoluzioni.

"Ho fondato un partito, l'unico che ha preso due uninominali in tutta Italia e che alle Regionali è andato molto bene - sostiene Giarrusso - poi arbitrariamente Cateno ha fatto delle scelte che non poteva fare: nello statuto c'è scritto che ci deve essere il mio nome nel simbolo, ma lo ha tolto e ha sbagliato". Ed ecco la frecciatina: "Se l'avesse lasciato, certamente avrebbe preso molti più voti e poteva giocarsela con Schifani", sottolinea. Alla rottura con De Luca segue adesso un periodo di attesa che passa dalla formazione del Governo nazionale.

Nel frattempo i toni nei confronti degli ex colleghi pentastellati si abbassano. "Al Parlamento europeo non è cambiato nulla, ho ottimi rapporti con molti cinque stelle - sottolinea l'europarlamentare - per il futuro sono lì, continuo a fare il mio, a scrivere i miei pezzi e vediamo cosa succederà, sono stato contattato e sono corteggiato da tante forze politiche, ma le mie idee non cambiano. Vediamo anche come si evolve lo scenario a Palazzo Chigi". Tante le parole di apprezzamento nei confronti di Giuseppe Conte e del Movimento dopo lo strappo con il Partito democratico. "Il Movimento non era più quello che conoscevamo, aveva subito un cambiamento peggiorativo figlio di scelte sbagliate: l'alleanza con il Pd e il sostegno al Governo Draghi", è la posizione di Giarrusso.

"Adesso, però, molte delle cose per le quali ho scelto di allontarmi sono cambiate - precisa -, prima era una subalternità al Partito democratico, ora è finita e la dimostrazione è che il Pd dal 24 per cento è passato al 19 e il Movimento dal 9 è salito al 15 per cento". Percentuali che, per Giarrusso, dimostrano come quell'alleanza non facesse bene ai 5stelle. "Beppe Grillo adesso si è imposto sulla regola dei due mandati e Conte è, dal punto di vista mediatico e comunicativo, il vero vincitore della campagna elettorale". Parole che farebbero, quindi, pensare a un tentativo di riavvicinamento.

Le voci di una partecipazione attiva dell'europarlamentare a sostegno di qualche grillino, in effetti, si rincorrono da tempo. Su tutti si è parlato di Lidia Adorno, consigliere comunale candidata all'Ars che per cinque voti non è riuscita a conquistare lo scranno da deputato regionale, superata al fotofinish dalla paternese Martina Ardizzone. A creare qualche sospetto è stata la telefonata ricevuta da Giarrusso durante una diretta sul proprio profilo social. Il telefono squilla e la diretta viene interotta. Pochi istanti dopo è lo stesso Giarrusso a svelare il nome di chi lo aveva chiamato: Giuseppe Ragusa. Consigliere grillino della quarta municipalità, Ragusa in questa tornata si è impegnato a sostegno di Adorno.

La domanda, dunque, sorge spontanea: "Dino hai appoggiato Adorno per le Regionali?". "Chiunque ti abbia detto una cosa del genere è vergognoso, puoi scrivere così", è la replica di Giarrusso. "Ho ricevuto la telefonata durante una diretta, di cui sicuramente Ragusa non era a conoscenza altrimenti non mi avrebbe chiamato - spiega - da parte di un consigliere di municipalità per il mio ruolo di parlamentare europeo e se questa per qualcuno è un bollino di infamia, si deve vergognare e non ha capito nulla del movimento cinque stelle". "Ho sempre rifiutato le correnti, mi hanno proposto di fare una corrente nazionale, poi una provinciale e ho sempre rifiutato - conclude -, La chiamata di Ragusa dimostra solo che è una persona scrupolosa. Se mi chiamava Cristiano Anastasi o Graziano Bonaccorsi non rispondevo?". In sintesi, per Giarrusso, si tratta di "polemiche imbarazzanti che lasciano il tempo che trovano".