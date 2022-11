La comunità di Aci Platani saluta il nuovo sacerdote Cosimo Gangemi

La Diocesi di Acireale e il Seminario Vescovile, guidato dal rettore mons. Giovanni Mammino, annunciano che venerdì 4 novembre 2022 alle ore 18.30, nella parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, ad Aci Platani, sarà ordinato presbitero dal vescovo di Acireale Antonino Raspanti, il diacono Cosimo Andrea Gangemi. Ha svolto l’esperienza pastorale nella comunità Papa Giovanni XXIII in Montodine nella diocesi di Crema ed ha offerto il suo servizio presso le Capanne di Betlemme, case di pronta accoglienza per i senza fissa dimora, gli emarginati ed i poveri. Ha conseguito il titolo di baccelliere nell’anno 2021, discutendo la tesi di Teologia sulla Psicologia e Formazione al sacerdozio dal titolo "Con cuore da pastore. La sfida della formazione umana dei candidati al sacerdozio", relatrice prof.ssa Rosaria Lisi. Fa parte della comunità parrocchiale di Santa Maria del Monte Carmelo. Giovedì 3 novembre, alle ore 18, nella chiesa parrocchiale di Aci Platani si terrà la veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione presbiterale e nella stessa chiesa sabato 5 novembre don Cosimo Andrea Gangemi presiederà la prima Eucarestia. Svolgerà il ministero di vicario parrocchiale nella comunità Sant’Antonio Abate di Aci Sant’Antonio.