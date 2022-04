Acireale, inaugurato un murale ispirato al Carnevale

Presentazione ufficiale, ad Acireale, per il murale dipinto nel tratto di strada tra via Lazzaretto e corso Italia. Una sorta di "benvenuto" multicolore per coloro che accedono alla città dalla parte alta. L'iniziativa, opera dell'artista Mario Cavallaro in arte "Scan" e promossa dal consigliere comunale Guido Raneri, è stata realizzata anche grazie al Crédit Agricole, rappresentato all'evento di stamani da Santo Sciuto, direttore territoriale Sicilia Centro e capo mercato “Private Sicilia” di Creval – Gruppo Crédit Agricole Italia. Hanno presenziato, tra gli altri, il sindaco, ing. Stefano Alì, l'assessore al Turismo, Fabio Manciagli, il presidente della Fondazione "Carnevale di Acireale", Gaetano Cundari, e due membri del consiglio di amministrazione dello stesso Ente, Gaetano Bonanno e la prof.ssa Valeria Castorina.