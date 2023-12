Entrano in servizio all'Asp sei nuovi dirigenti per le professioni sanitarie

"Abbiamo tracciato, per l’Asp di Catania, un altro traguardo, che definirei storico. L’intera Azienda ne beneficerà grazie a una funzione di programmazione e organizzazione che riguarda non solo gli Ospedali, ma soprattutto il Territorio in un momento nel quale ci apprestiamo, per di più, a realizzare la nuova rete assistenziale territoriale che avrà nelle professioni sanitarie degli attori protagonisti". Lo ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Catania, Maurizio Lanza, incontrando, questa mattina, i nuovi dirigenti delle professioni sanitarie. Presenti per l’occasione il direttore sanitario e il direttore amministrativo, rispettivamente Antonino Rapisarda e Giuseppe Di Bella. I nuovi dirigenti sono: Cetty Gerbino, Sebastiana Ferraro e Mario Bellomo (per l’area infermieristica e ostetrica), Remo Pulcini (per l’area tecnica), Antonello Merlo (per l’area prevenzione, vigilanza e ispezione), Loredana Sucato (per l’area servizio sociale). "I nuovi dirigenti - spiega Rapisarda -, avranno anche una funzione di governo delle risorse professionali di competenza in raccordo strategico con la Direzione Aziendale. È un aspetto particolarmente significativo perché consentirà non solo una migliore valorizzazione delle professioni sanitarie, ma anche la condivisione degli atti e degli obiettivi di programmazione".