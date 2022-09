Dirigenti fuggono dai Pronto soccorso, Ugl: "Torniamo all'assistente medico e formiamo i giovani"

Continua a non arrestarsi neanche nella nostra isola la fuga di dirigenti medici dai Pronto soccorso. Non c'è giorno in cui la cronaca non riporta storie di disagi all'interno dei reparti di emergenza e urgenza dei nosocomi, dovute all'esiguità del personale medico che è peraltro chiamato ad assistere i numerosi utenti assegnati ai vari codici. Una nuova emergenza che allarma ancor di più la Ugl Salute Sicilia, al punto da chiedere una mobilitazione della politica regionale e nazionale per la risoluzione del grave problema.

"Comprendiamo che oggi tra crisi energetica ed economica, ai risvolti endemici del Covid e a tante altre criticità di rilievo - sottolinea una nota a firma del segretario regionale Carmelo Urzì e dell'aggiunto Raffaele Lanteri - la sanità quotidiana è passata oltre il secondo piano, ma chi come noi è sul territorio non può che mettere in evidenza il dramma che quotidianamente vivono i camici bianchi che operano nei pronto soccorso e i cittadini che, purtroppo, hanno bisogno di fruire di questo servizio". Negli ultimi anni in Sicilia tra pensionati e deceduti, in particolare a causa del Covid, sono centinaia i medici fuoriusciti dal sistema che sono stati rimpiazzati neanche per il 20% dei posti vuoti. Quasi la totalità dei nuovi innesti ha scelto di lavorare in reparti specialistici diversi dai pronto soccorso, motivo per cui per rimpinguare questi ultimi è impellente assumere nuove unità. Personale che, ovviamente, non c'è a causa dell'annosa storia del numero mai "programmato" nelle facoltà universitarie di medicina e, pertanto, non risolvibile in tempi rapidi".

E nel chiedere interventi incisivi urgenti, anche su questa materia, la Ugl Salute Sicilia detta una ricetta per l'immediato futuro. "A nostro avviso - sostengono Urzì e Lanteri - basterebbe una semplice legge per introdurre nuovamente la figura dell'assistente medico. Un vero e proprio "training on the job" per i giovani ancora in formazione, che potrebbero così rinforzare le fila dei pronto soccorso andando ad aiutare i medici di turno. In questo modo verrebbero immesse in servizio forze fresche, che si "farebbero le ossa" dando respiro a chi oggi eroicamente sta portando avanti quella che è diventata una vera e propria missione. Chiediamo quindi alla politica - concludono gli esponenti di Ugl Salute Sicilia - di intestarsi questa battaglia di principio, per garantire ai siciliani una sanità ancor più efficiente ed efficace, sostenendo anche l'operato dei medici che sono tutti i giorni in trincea a lottare per garantire il diritto alla salute".