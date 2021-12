Al cimitero di San Giovanni Galermo si lavora per abbattere le barriere architettoniche

Sono iniziati i lavori di manutenzione presso il cimitero di San Giovanni Galermo, relativi alla scivola che permetterà di eliminare ogni ostacolo per chi ha necessità di accedere con carrozzina. "Dopo le tante segnalazioni sono quasi esaudite le mie istanze - afferma il coordinatore del IV Municipio di 'Coraggio Italia', Fabrizio Cristofaro - e gazie all'aiuto non indifferente del referente Agatino Giusti, farmo in modo che le problematiche segnalate dai cittadini vengano risolte definitivamente".