Disabilità, dal prossimo anno tessere gratuite Amts e Fce

Dal 2022 il rilascio di tessere gratuite integrate Amts-Fce a più di 1500 cittadini con disabilità avverrà con un progetto finanziato con i fondi europei del Pon Metro, “Catania To Go”.

L'iniziativa, promossa dal presidente Bartolomeo Curia e da tutta la Terza commissione consiliare Trasporti, è stata realizzata dal sindaco Salvo Pogliese con gli assessorati ai Servizi sociali e alla Mobilità.

Una carta annuale gratuita, valida per la prima volta sia per gli autobus sia per la metropolitana, sarà messa a disposizione di tutti i cittadini con disabilità almeno al 67 per cento, compresi quindi anche gli esclusi dal beneficio nel 2021 (i due terzi) a causa dell'introduzione di modalità di accesso più restrittive. Proprio a queste limitazioni ha fatto riferimento Bartolomeo Curia nella mozione presentata per consentire l'utilizzo gratuito dei mezzi del trasporto pubblico locale a tutte le persone con soglia di disabilità almeno al 67 per cento, come previsto sino al 2020, e non al 74 per cento (67% per invalidità riconosciuta prima del 10.3.1992), come richiesto dagli uffici per il 2021 secondo la nuova normativa.

“Abbiamo portato avanti l'iniziativa – ha detto il sindaco Pogliese – perché la ritenevamo fondata, investendo risorse del pon metro che ci consentiranno di rispondere alle esigenze dei cittadini con disabilità senza gravare sul bilancio comunale”. “La modifica delle modalità di accesso alle tessere gratuite per il 2021 – ha detto Curia – va a penalizzare anche le persone con invalidità che usufruiscono del beneficio da decenni, pure precedenti alla legge 104/92. Da un’interrogazione all'ex Amt ho riscontrato che i 2/3 dei beneficiari si sono visti respinta la domanda per la tessera gratuita 2021: nel 2020 le tessere rilasciate sono state 2.026 (più 251 per gli accompagnatori), nel 2021 invece 745 (più 130 per gli accompagnatori). Ho verificato anche, attraverso una ricerca, che queste penalizzazioni non ci sono state in altre regioni, dove si è mantenuta la soglia del 67 per cento.

Ringrazio il sindaco Pogliese e l'amministrazione – ha continuato Curia - per questo importante intervento a favore di chi vive situazioni di disagio e ha necessità di sentire vicine le istituzioni”. L'iniziativa dell'amministrazione comunale consentirà di includere nel progetto comunitario, che mira a incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici, le speciali tessere annuali integrate e gratuite Amts-Fce.