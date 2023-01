Cibali, ancora disagi nella raccolta dei rifiuti

"Sul fronter della raccolta rifiuti, nel quartiere di Cibali la situazione peggiora ogni settimana. Non è bastato essere pazienti con la ditta Gema, nonostante il Comune versi nelle casse milioni di euro dell'appalto. Siamo al collasso, una situazione imbarazzante con una forza politica di centrodestra che non ha saputo trovare rimedi per limitare i disagi patiti dai cittadini". E ' quanto dichiara Giuseppe Ragusa, consigliere del quarto municipio (M5S), che denuncia ancora una volta disagi nella nettezza urbana.