Disagi in tutta Italia per l'incendio in aeroporto: "Noi bloccati a Fiumicino, non riusciamo ad arrivare a Catania"

A causa dei danni provocati dall'incendio di questa notte, l'aeroporto di Catania deve far fronte alla cancellazione o alla riprogrammazione di molti voli, con inevitabili disagi anche per i passeggeri in transito presso lo scalo Vincenzo Bellini. Una situazione che crea ripercussioni a catena anche in molte altre città.

"Sono solo uno dei 240 passeggeri del volo Wizzair che ieri doveva partire alle 22 da Linate in direzione Catania. Siamo partiti alle 23 e 30 - scrive alla nostra redazione un lettore di Cataniatoday - ed all'una meno venti ci hanno fatto atterrare a Roma Fiumicino, avvisandoci che era scoppiato un incendio a Catania. Ci hanno tenuto a bordo dell'aereo fino alle 2 di notte e oltre, perché volevano farci tornare a Linate".

"Poi - prosegue il lettore - ci hanno fatto scendere dicendo che avremmo avuto un alloggio per la notte ed infine saremmo ripartiti l'indomani. Siamo ancora a Fiumicino senza sapere se c'è un volo per un'altra destinazione. Sanno solo dirci che stanno procedendo, ma noi siamo stremati". "Ci sono anche anziani, famiglie con bimbi piccoli. Il servizio telefonico della compagnia aerea dice di andare al check-in per chiedere un volo compensativo. Al check in dell’aeroporto riferiscono però che non ci sono aerei disponibili. Molti di noi - conclude il passeggero - stanno uscendo soldi di tasca propria per tornare a casa o almeno al punto di partenza".