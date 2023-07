Aeroporto, la testimonianza di un lettore: "Nessuno dovrebbe mai vivere un simile incubo"

Tra le tante testimonianze giunte in redazione da parte di lettori alle prese con una partenza impossibile o un rientro burrascoso, in seguito ai disagi legati al perdurare della chiusura del terminal A dell'aeroporto di Catania, c'è quella del giornalista Pierfrancesco Laudani. Il suo decollo dallo scalo internazionale greco di Heraklion, il principale scalo di Creta, si è trasformato in una disavventura in piena regola. Ed il rientro in città è avvenuto dopo il rocambolesco arrivo a Comiso.

"Il nostro volo previsto per le 23.25 del 18 luglio era stato posticipato alle 3.00 del mattino del giorno successivo. Poi, come un fulmine a ciel sereno,è stato completamente cancellato. Dopo due ore di attesa, un'unica addetta della compagnia aerea WizzAir è riuscita a trovare alloggio per poche famiglie. Ma questa sistemazione, arrivata alle 5 del mattino, si è rivelata più una presa in giro che un sollievo, dato che saremmo dovuti ritornare all'aeroporto alle 9.30 per un volo riprogrammato alle 11.40. La sorpresa, però, non è finita qui. Tornati in aeroporto, tra chi aveva dovuto pagare un taxi di tasca propria e chi aveva trascorso la notte sulle scomode sedie dell'aeroporto, siamo stati accolti dall'annuncio di un ulteriore posticipo del volo, prima alle 12e 50 e poi alle 13 e 20. Con l'aeroporto di Catania inaccessibile a causa dell'incendio, il nostro volo è stato dirottato verso Comiso. Durante questo viaggio della speranza, non ci è stata offerta alcuna assistenza, nemmeno una bottiglia d'acqua. Questa esperienza ci ha fatto riflettere sulla mancanza di umanità delle compagnie aeree nei confronti dei passeggeri. Siamo stati trattati come birilli, da spostare secondo il loro piacimento, senza la minima considerazione per i disagi subiti. Questo episodio - conclude - dovrebbe servire da monito per le compagnie aeree e le autorità competenti: è fondamentale gestire meglio le emergenze e trattare i passeggeri con la dovuta cura e rispetto. Nessuno dovrebbe mai subire un'odissea simile. Ma, nonostante tutto, ci siamo dimostrati forti, resilienti e uniti. Nel bel mezzo di questo viaggio della speranza, abbiamo scoperto di essere molto più di semplici passeggeri".