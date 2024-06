Disagio abitativo, in Sicilia eseguiti 10.733 sfratti nel 2022

Il rapporto del 2022 sul disagio abitativo in Sicilia, appena presentato, evidenzia una situazione critica caratterizzata da un numero elevato di sfratti e da una domanda insoddisfatta di case popolari. Secondo i dati del dossier presentato da Cgil, Sunia, Federconsumatori, Arci, Legambiente, Comunità di Sant’Egidio, Auser e Udu, sono stati 10.733 gli sfratti registrati tra quelli emessi, eseguiti e le richieste di esecuzione, mentre le domande giacenti per l'assegnazione di case popolari ammontano a 23.938. Questo quadro viene aggravato dall'aumento degli affitti, con l'8,2% delle persone (rispetto al 6,6% della media nazionale) che spendono oltre il 40% del loro reddito per l'abitazione, e dal 5,5% che vive in condizioni di sovraffollamento in ambienti fatiscenti e privi di servizi sanitari adeguati. Lo studio sottolinea come "la Regione Sicilia non abbia messo in bilancio somme adeguate per affrontare il disagio abitativo né per riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica", e non abbia normato "in modo efficace la complessa materia dell'edilizia residenziale pubblica (Erp)". Inoltre, la spesa pro capite dei comuni a sostegno del diritto all'abitare è considerata "irrisoria" rispetto ad altre città italiane: A Ragusa, per esempio, si spende 0,01 euro ad abitante a Genova 58,26 euro (i due estremi della scala); a Catania 0,84 euro a Bologna 33,31 euro.

Il Forum dell’abitare, promosso dalle organizzazioni e sindacati, chiede "l'adozione di una legge quadro regionale sull’abitare, che includa la creazione di un Osservatorio per monitorare il settore". Propone, inoltre, l'istituzione di un assessorato regionale alla casa, agenzie sociali per la casa a livello locale e strumenti finanziari di supporto per le famiglie a reddito medio-basso. Il Forum sottolinea anche "l'importanza di riqualificare gli edifici di edilizia residenziale pubblica e di utilizzare il patrimonio pubblico dismesso e i beni confiscati alla mafia per scopi abitativi". Infine, viene richiesto un aumento dei posti letto e degli alloggi per gli studenti e la garanzia del diritto alla casa per tutte le persone a rischio di esclusione sociale. Il manifesto del Forum mette in evidenza la necessità di un'urbanistica che risponda alle esigenze collettive e non agli interessi speculativi privati, con un approccio integrato che coniughi sviluppo, sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Tra le richieste, anche il sostegno delle politiche regionali con politiche nazionali, incluso il rifinanziamento del fondo di sostegno agli affitti e l'adozione di un piano straordinario per la casa a livello nazionale.