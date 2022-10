Il Canadair si abbassa per sganciare l'acqua e sbatte sul costone: il momento esatto dell'impatto | Video

Le drammatiche immagini dell'impatto sono state riprese dal personale in servizio, a terra, per le operazioni di spegnimento del rogo in atto da ieri nella vallata Calcinera, a Linguaglossa. Dopo una brusca virata, il Canadair 28 non ha fatto in tempo riprendere quota e si è schiantato al suolo, esplodendo. Poco prima aveva fatto rifornimento d'acqua in mare, nella costa giarrese. Morti i due piloti a bordo. I corpi non sono stati ancora ritrovati