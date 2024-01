Giarre, in corso le operazioni di bonifica di una grossa discarica abusiva

Un'area pubblica da destinare a parcheggio, situata alle spalle di due supermercati di Giarre in corso Messina, era stata trasformata in una gigantesca bomba ecologica. Su richiesta del Comune, sono in fase di esecuzione gli interventi di bonifica ad opera della Igm, la società che ha in appalt la gestione del ciclo dei rifiuti nella cittadina etnea. Vicina alle abitazioni e alle diverse attività commerciali di un polo produttivo in espansione, la discarica abusiva era ricolma di rifiuti di ogni tipo: scarti edili, masserizie, inerti, ingombranti, guaine, resti di demolizioni, pneumatici, elettrodomestici in disuso, componenti di arredo, parti meccaniche di auto, cibo avariato e prodotti alimentari di ogni tipo. Questo terreno veniva utilizzato come zona di accampamento da alcuni nomadi. Nello spazio antistante i due plessi commerciali, in più occasioni sono stati divelti i paletti dissuasori, nell’intento di impedire accessi e fruizioni illegali dell’area. Nel periodo estivo si sono anche verificati numerosi incendi dolosi. I mezzi dell’Igm sono ora impegnati nelle complesse opere di bonifica del sito, il cui accesso principale è stato nuovamente interdetto dal Comune, sulla scorta delle numerose segnalazioni pervenute.