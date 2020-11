Discarica abusiva in via Kolbe, gli abitanti costretti a vivere in mezzo ai rifiuti

Nemmeno il tempo di segnalare il problema e provvedere a rimuovere i rifiuti, che le discariche abusive ritornano prepotentemente in via Kolbe nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. I soliti mobili che vengono lasciati ai bordi della strada, dopo aver svuotato la cantina o il garage, con il rischio anche di eventuali incendi visto che parliamo di materiali altamente infiammabili. Un problema che il consigliere del IV municipio di Catania Giuseppe Zingale ha prontamente segnalato alle istituzioni competenti chiedendo che qui, come nel resto di San Giovanni Galermo, venga fatto un lavoro di bonifica del territorio e vengano istallate le telecamere di sicurezza. La discarica di via Kolbe è una prova evidente che la semplice rimozione dei rifiuti non basta. Occorrono sistemi di recinzione o di video sorveglianza per colpire in tempo reale i criminali che scaricano eternit e altri tipi di materiali a pochi passi dalle abitazioni.