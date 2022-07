Ognina e Picanello sono ancora ostaggio delle discariche, Lauria (FI) chiede telecamere

Il consigliere del secondo Municipio e capogruppo di Forza Italia Fabio Lauria ha inviato agli organi competenti una richiesta per l'installazione di telecamere di videosorveglianza in via Acireale angolo via Policastro. "Da quando è ststa avviata la raccolta differenziata - spiega - i residenti lamentano la formazione periodica di una vera e propria discarica abusiva, con conseguenti rischi sanitari e d'incolumita personale in caso d'incendio. L'installazione delle telecamere è l'unico modo per debellare questo fenomeno che consegna il quartiere al degrado. Per queste ragioni, richiedo che venga fatto un sopralluogo per verificare la fattibilità del progetto". Questo luogo è stato più volte ripulito anche con l'utilizzo di mezzi meccanici, ma periodicamente i cittadini meno zelanti depositano qui i propri sacchi di spazzatura.

Anche in molte altre aree di Ognina e Picanello sono presenti analoghe situazioni. Poco prima di questo incrocio, sotto il cavalcavia di via Acireale, si trova una discarica ancora più vasta con decine di materassi e materiale speciale. Più volte, in passato, si sono verificati dei roghi. In piazza Duca di Camastra le vecchie postazioni dei cassonetti continuano ad ospitare materiale vario che non viene rimosso con regolarità. In via Anfuso, infine, si scarica di tutto in un terreno incolto posto a pochi metri da ben tre edifici scolastici, sfruttando anche l'oscurità offerta dalla mancanza di illuminazione stradale. Lo stesso accade nella parte alta di via Galatioto, nei pressi dell'isola ecologica. In nessuna di queste aree è stata annunciata l'installazione di telecamere di sorveglianza.