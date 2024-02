Discarica abusiva in via Cantone, mozione del IV Municipio per la bonifica e la sicurezza

I consiglieri del IV Municipio di Catania Francesco Nauta, Davide Curia e Cristian Arena hanno presentato una mozione per la risoluzione della problematica della discarica abusiva presente in via Cantone angolo via Strano e via Sabato Martelli Castaldi.

La situazione. Da anni, l'area è stata trasformata in una discarica a cielo aperto, con gravi ripercussioni sulla salute e il benessere dei residenti. I rifiuti abbandonati indiscriminatamente creano un pericolo per la diffusione di malattie e inquinano l'ambiente, oltre a generare problemi di igiene e decoro urbano.

I consiglieri chiedono al sindaco e all'assessore all'ambiente del Comune di Catania di intervenire con urgenza per bonificare l'area e restituire ai cittadini una zona vivibile e sicura. In particolare, la mozione impegna l'amministrazione a:

Sgomberare tempestivamente la discarica e smaltire correttamente i rifiuti.

Installare telecamere di sorveglianza per prevenire il futuro abbandono di rifiuti.

Realizzare interventi di riqualificazione ambientale della zona.

Installare un cartello di divieto di discarica e videosorveglianza.

Intensificare i controlli della Polizia Ambientale.

Le dichiarazioni dei consiglieri. "La situazione in via Cantone angolo via Strano e in via Sabato Martelli Castaldi è inaccettabile - ha dichiarato Francesco Nauta - I residenti non possono più vivere in una zona degradata e pericolosa per la loro salute. Con questa mozione chiediamo all'amministrazione di intervenire con urgenza per risolvere questa problematica".

"L'abbandono di rifiuti è un atto incivile e dannoso per l'ambiente - ha aggiunto Davide Curia - Le telecamere di sorveglianza e l'intensificazione dei controlli sono necessari per punire i responsabili e prevenire il ripetersi di tali episodi".

"La riqualificazione ambientale della zona è fondamentale per restituire ai cittadini un decoro urbano e una vivibilità che meritano - ha concluso Cristian Arena - Ci auguriamo che l'amministrazione accolga la nostra mozione e si impegni a risolvere questo problema".