Segnalazioni: discarica abusiva in via Anfuso davanti l'istituto Karol Wojtyla

Può un cassonetto rotto finire tra i rifiuti di una discarica abusiva? Evidentemente si, come testimonia la foto di questa discarica abusiva, presente da anni in via Anfuso, davanti l'istituto alberghiero Karol Wojtyla. Più volte è stata segnalata questa situazione, ma nulla è stato fatto né dai proprietari né dalle istituzioni cittadine