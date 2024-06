Presunti abusi nelle discariche di Valanghe d'inverno e Tiritì: notificati gli avvisi di garanzia

La Procura di Catania ha emesso un avviso di conclusione indagine, e contemporaneo avviso di garanzia, nei confronti di 32 persone nell'ambito di un'inchiesta sui siti di discarica di Valanghe d'inverno e Tiritì, tra Motta Sant'Anastasia e Misterbianco. Il provvedimento, notificato dai carabinieri del Noe e della sezione di polizia giudiziaria, ipotizza abusi nella gestione, il trattamento e lo smaltimento di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti. Tra gli indagati, gli imprenditori della Oikos spa, Orazio e Domenico Proto, il capo dipartimento della Protezione civile regionale Salvatore Cocina, in qualità di dirigente generale del servizio Autorizzazioni impianti gestione rifiuti, e i tre commissari nominati dal prefetto di Catania per la gestione della discarica, in carica dal 19 dicembre 2014 al 3 febbraio 2017: Maurizio Cassarino, Riccardo Tenti e Stefano Scammacca. Chisura indagine anche per due società, in persona dei rispettivi rappresentanti legali: la Rap di Palermo Spa e l'Oikos Spa. L'avviso di conclusione indagini è stato firmato dai sostituti procuratori Raffaella Agata Vinciguerra e Angelo Brugaletta, e vistata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo.