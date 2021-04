Rifiuti, Marano (M5S): "Misterbianco e Motta pagano l’incapacità del governo Musumeci"

Sull’attuale emergenza rifiuti e sull’ipotesi di utilizzare la discarica Oikos di Misterbianco per porre rimedio al collasso del sistema di raccolta è intervenuta la deputata regionale del M5S Jose Marano. “Misterbianco e Motta non sono la pattumiera della Regione. I cittadini di questi comuni non sono cittadini di serie b sui quali scaricare veleni, olezzo, devastazioni ambientali e adesso il peso di un’emergenza creata dalla incompentenza e inconcludenza del governo Musumeci”, afferma la deputata.

“La situazione è evidentemente chiara: vista l’attuale emergenza rifiuti, con la saturazione di diversi impianti, la Regione vuole ricorrere alla discarica Oikos di Misterbianco per abbancare i rifiuti di mezza Sicilia. Così nonostante le tante denunce, inchieste giudiziarie e promesse di revisione dell’iter autorizzativo dell’agosto 2019, i comuni dell’hinterland catanese continueranno a ricevere i rifiuti da miriadi di Comuni siciliani”. “Una situazione oramai diventata insostenibile - continua Marano - in barba a tutte le regole e con disprezzo anche agli stessi decreti di concessione perché chi ha verificato che il milione circa di tonnellate rifiuti autorizzato non sia stato già raggiunto, considerate le quantità di rifiuti ordinari abbancati e quelli straordinari delle emergenze degli scorsi anni? E ancora, i lavori di sicurezza richiesti dalla Regione serviranno ad ampliare la portata dei rifiuti da abbancate?”. “Se viviamo questa emergenza è grazie a governi regionali miopi: la differenziata che non è mai decollata, il business delle discariche dei privati e la mancanza di impiantistica hanno fatto il resto. Continuare in una situazione di emergenza non più che aumentare il grido di dolore dei cittadini oramai vessati da anni di soprusi ed irregolarità", conclude Marano.