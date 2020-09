Getta gomme usate un un terreno del parco dell'Etna, denunciato

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri di Piedimonte Etneo hanno denunciato un 53enne di Riposto, ritenuto responsabile d’aver realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata. Nei giorni scorsi l’Ente Parco dell’Etna ha depositato alcune foto inerenti una discarica a cielo aperto, un vero e proprio cimitero di pneumatici abbandonati da qualche “cittadino”, investendo del problema il sindaco del comune di Piedimonte Etneo. Che, a sua volta ha informato di quanto appreso il comandante della locale stazionedei carabinieri. L’organizzazione di servizi di controllo ha ben presto fornito i suoi frutti in quanto nella mattinata di ieri, in contrada Zappino di Campagna, i militari hanno sorpreso in flagranza un uomo mentre si stava materialmente disfacendo di alcuni pneumatici, lanciandoli nel terreno privato di un’ignara signora catanese che, tra l’altro, anche nei giorni precedenti era stato già utilizzato per il medesimo scopo. L’area in questione, in attesa della relativa bonifica, è stata sottoposta a sequestro.