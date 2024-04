Scaricano rifiuti alla zona industriale e bruciano tutto, ma i carabinieri li filmano: denunciati

I carabinieri del Nipaaf di Catania (nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) hanno effettuato delle attività d'indagine contro la proliferazione delle discariche abusive e dei roghi legati agli incendi dolosi che vengono appiccati ai materiali di risulta scaricati nella zona industriale di Catania soprattutto durante il fine settimana, in occasione della chiusura degli stabilimenti industriali. In questo contesto, due giovani catanesi di 21 e 23 anni sono stati denunciati perchè avevano accumulato in strada del materiale di risulta dando luogo, in seguito, ad un vasto incendio.

Incastrati dalle telecamere nascoste

Per raccogliere prove a carico dei responsabili, erano state installate alcune foto trappole nell’area interessata dagli incendi, posta lungo la stradale Primosole. Nelle immagini registrate si nota la presenza dei due giovani, giunti a bordo di un Fiat Doblo’ di colore bianco, durante le ore pomeridiane dello scorso fine settimana, in un momento in cui la zona era quasi completamente deserta a causa della chiusura degli stabilimenti. Arrestata la marcia, i due hanno scaricato grandi quantità plastiche, cartoni e polistirolo, per poi appiccare un rogo che, a causa del vento, in poco tempo ha assunto dimensioni preoccupanti.

Erano operai di un'azienda di termoidraulica

Avendo assistito alla scena praticamente in diretta, i carabinieri si sono attivati per impedire danni ancor più gravi, richiedendo sul posto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Successivamente, si sono subito attivati per identificare i responsabili e, tramite la targa del furgone utilizzato e analizzando la tuta da lavoro indossata, hanno accertato che i due erano operai di una ditta specializzata nella vendita di macchinari di termoidraulica di Misterbianco e che il materiale abbandonato proveniva proprio dall’azienda per la quale lavoravano. Anche il titolare della ditta, oltre ai ventenni indagati, dovrà adesso difendersi dall'accusa di "abbandono, gestione illecita e combustione illecita di rifiuti".