Nei pressi della stazione Acquicella c'è ancora una maxi discarica di rifiuti

Da oltre un anno in via Adamo, nei pressi della stazione ferroviaria di via Acquicella a San Cristoforo, è presente una vasta discarica abusiva. Circa un mese fa si è verificato un principio di incendio e, dopo le operazioni di spegnimento eseguite dai vigili del fuoco, l'area è stata posta sotto sequestro dal corpo di polizia municipale del comune di Catania.

Si tratta, nello specifico, del parcheggio di un supermercato, oggi abbandonato e divenuto ritrovo per alcuni senza fissa dimora. Da tempo i residenti sollecitano una bonifica accurata, dato che tra il materiale di risulta è presente anche amianto. Tuttavia, non sono stati compiuti passi in avanti negli ultimi mesi, nonostante la questione sia anche approdata in aula consiliare con un intervento del vice presidente del consiglio comunale, Riccardo Pellegrino.